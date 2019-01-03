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Молдова выплатит украинке 6 тысяч евро в обмен за отзыв иска из ЕСПЧ
Правительство Молдовы выплатит гражданке Украины 6 тысяч евро «за нарушение права на жизнь и несправедливое судебное разбирательство». По сути же, указанная сумма — результат договоренности, достигнутой между молдавским правительством и жительницей соседней Одесской области.
Как сообщают СМИ, проживающая в городе Подольске женщина (административный центр района на севере Одесской области, граничит с Молдовой), подала иск в Европейски суд по правам человека (ЕСПЧ) против государства Молдова — за неэффективное расследование уголовного дела об убийстве ее дочери и невыполнение следственных действий. В заявлении также указывалось, что следствием не принимались меры по установлению местонахождения преступника, личность которого была известна правоохранительным органам. Более того, следствию также был известен соучастник этого преступления, однако «трогать» его не пожелали. Расследование по данному уголовному делу длилось около 11 лет.
После изучения всех материалов, поданных заявительницей в ЕСПЧ, правительство Молдовы заключило с ней мировое соглашение. Согласно этому документу молдавская сторона обязалась выплатить гражданке Украины 6 тысяч евро в обмен на отзыв ею иска из Европейского суда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить 177 тысяч евро компенсации 12 ромам, пострадавшим во время погрома в селе Петровка Одесской области в 2002 году. Кроме того, Европейский суд по правам человека займется секретной конфискацией миллиардов Януковича.
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