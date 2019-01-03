Убийство на Печерске: в сети показали видео преступления, подозреваемый сдался полиции

Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудника УГОУ Василия Хмелюка — Петр Очеретяный сдался полиции. Он пришел в Печерское РУВД вместе с адвокатом, сообщили в Национальной полиции Киева.

Ему вручили уведомление о подозрении по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Вероятнее всего, защита подозреваемого будет продвигать версию о превышении мер необходимой обороны.

Отметим, что 36-летний Петр Очеретяный ранее был профессиональным боксером, он выступал в тяжелом весе (до 90 кг). Его профессиональный дебют состоялся в 2005 году, а последний профессиональный бой прошел в 2009-м году.

Как писали «ФАКТЫ», 2 января в Киеве поздно вечером между потерпевшим, который пытался заехать на автомобиле в паркинг, и неизвестным, выгуливавшим собаку, возник словесный конфликт.

Ссора между мужчинами накалилась до такой степени, что водитель (сотрудник УГО) вышел из авто. В этот момент оппонент нанес ему удар кулаком в голову, после которого парень упал на тротуар. Удар в голову был настолько сильным, что не оставил потерпевшему никаких шансов.

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