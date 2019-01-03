Убийство офицера УГО в центре Киева: роковой удар нанес профессиональный боксер

Происшествия

В столичной полиции озвучили новые подробности конфликта, случившегося в ночь на 3 января в ЖК «Французский квартал», в ходе которого был убит 26-летний капитан Управления госохраны Украины.

— После того как были просмотрены записи камер наружного наблюдения, удалось установить предположительные причины конфликта, который возник между мужчинами, — говорит начальник пресс-службы столичного главка Нацполиции Украины Оксана Блыщик. — Словесная перепалка между потерпевшим, находившимся в тот момент за рулем авто, и мужчиной, выгуливавшим собак, возникла из-за того, что стороны не могли определить кто из них первым должен пересечь пешеходный переход. В ходе конфликта мужчина, гулявший с домашними питомцами, ударил водителя в голову. Потерпевший упал. Прибывшие на место случившегося медики не смогли реанимировать пострадавшего.

В то же время источник «ФАКТОВ» утверждает, что погибший сотрудник УГО не был за рулем, а находился на пассажирском сиденьи. Он вместе со своей семьей (женой и двумя сыновьями), а также с друзьями возвращался домой. Когда авто пыталось заехать на паркинг, возник инцидент. Якобы водитель чуть не наехал на таксу мужчины-собачника. Чтобы угомонить конфликтующие стороны, пассажир вышел из салона, но уже через пару минут оказался на тротуаре в бессознательном состоянии (по некоторым данным, погибший принимал участие в Кубке президента по рукопашному бою).

Все это произошло прямо на глазах у его родных и друзей. А вот нанесший роковой удар бородатый злоумышленник с места происшествия скрылся. Правда, как отметила Оксана Блыщик, полиции уже удалось выяснить его личность. «Это киевлянин 1982 года рождения, местонахождение которого сейчас устанавливают. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы», — отметила она.

Источник «ФАКТОВ» добавил, что подозреваемый является соседом погибшего и также проживает в ЖК «Французский квартал». Им является 36-летний Петр Очеретяный, которого сейчас активно разыскивают правоохранители (эту же информацию подтверждают и другие СМИ). Оказалось, что разыскиваемый является профессиональным боксером. Видимо, спортивная сноровка и стала причиной такого смертельного удара.



* Ориентировка на подозреваемого



* Петр Очеретяный на боксерском ринге

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове на Новый год зверски убили двух иностранных студенток. Сейчас полиция устанавливает личность убийцы девушек.

Фото издания «Киев Оперативный» и «Страна»

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