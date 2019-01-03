- 12:24 Одиозный священник РПЦ выступил за запрет празднования Нового года в России
- 12:10 В ночь на 5 января один из мостов Киева закроют для проезда транспорта
- 12:10 Радуют не только медалями: топ-красотки украинского спорта по версии "ФАКТОВ"
- 11:58 «Михаэль в надежных руках»: жена Шумахера в канун юбилея гонщика сделала важное заявление
- 11:52 Сильный ветер и мороз: синоптик рассказала о погоде 4 января
- 11:45 Сотрудника УГО убили одним ударом в голову: подробности громкого ЧП в центре Киева
- 11:30 Выпали прямо из подъемника: в сети рассказали о шокирующем инциденте с туристами на Драгобрате
- 11:08 Доллар в Украине дорожает: чего ждать до конца января
- 11:07 Хит KAZKA установил новый рекорд
- 10:56 Киевский зоопарк просит не привозить использованные елки: они опасны для животных
Сотрудника УГО убили одним ударом в голову: подробности громкого ЧП в центре Киева (фото, видео)
По информации источника «ФАКТОВ», трагедия случилась 2 января около 11 часов вечера возле элитного жилого комплекса (ЖК) «Французский квартал», который расположен на улице Саперное поле на Печерске. Неизвестный злоумышленник во время конфликта ударом в голову убил 26-летнего сотрудника Управления госохраны Украины.
Между потерпевшим, который пытался заехать на автомобиле в паркинг ЖК, и неизвестным, выгуливавшим собаку (по одной информации, он был со среднеазиатской овчаркой, по другой — с двумя псами), возник словесный конфликт. Ссора между мужчинами накалилась до такой степени, что водитель (молодой мужчина) вышел из авто. В этот момент оппонент нанес ему удар кулаком в голову, после которого парень упал на тротуар.
Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Прибывшие медики пытались реанимировать молодого человека, но это им не удалось, парень скончался. По предварительным данным, удар в голову был настолько сильным, что не оставил потерпевшему никаких шансов. Немного позже выяснилось, что 26-летний погибший является военнослужащим Управления государственной охраны Украины (ведомство занимается охраной важных объектов и государственных лиц, в том числе и президента).
Сейчас правоохранители разыскивают неизвестного, который нанес смертельный удар. По словам свидетелей, мужчине около 35 лет, он носит черную бороду и имеет кавказскую внешность. Рост разыскиваемого около 185 см. Был одет в темную куртку и спортивные штаны.
* Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области был задержан мужчина, который подозревается в убийстве столичного рыбинспектора, тело которого накануне Нового года обнаружили в селе Песчаное в багажнике авто.
Фото «Киев Оперативный» и «Информатор»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 3 м/с С-З
Давление: 742 мм