Сотрудника УГО убили одним ударом в голову: подробности громкого ЧП в центре Киева (фото, видео)

Происшествия

По информации источника «ФАКТОВ», трагедия случилась 2 января около 11 часов вечера возле элитного жилого комплекса (ЖК) «Французский квартал», который расположен на улице Саперное поле на Печерске. Неизвестный злоумышленник во время конфликта ударом в голову убил 26-летнего сотрудника Управления госохраны Украины.

Между потерпевшим, который пытался заехать на автомобиле в паркинг ЖК, и неизвестным, выгуливавшим собаку (по одной информации, он был со среднеазиатской овчаркой, по другой — с двумя псами), возник словесный конфликт. Ссора между мужчинами накалилась до такой степени, что водитель (молодой мужчина) вышел из авто. В этот момент оппонент нанес ему удар кулаком в голову, после которого парень упал на тротуар.

Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Прибывшие медики пытались реанимировать молодого человека, но это им не удалось, парень скончался. По предварительным данным, удар в голову был настолько сильным, что не оставил потерпевшему никаких шансов. Немного позже выяснилось, что 26-летний погибший является военнослужащим Управления государственной охраны Украины (ведомство занимается охраной важных объектов и государственных лиц, в том числе и президента).

Сейчас правоохранители разыскивают неизвестного, который нанес смертельный удар. По словам свидетелей, мужчине около 35 лет, он носит черную бороду и имеет кавказскую внешность. Рост разыскиваемого около 185 см. Был одет в темную куртку и спортивные штаны.



* Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области был задержан мужчина, который подозревается в убийстве столичного рыбинспектора, тело которого накануне Нового года обнаружили в селе Песчаное в багажнике авто.

Фото «Киев Оперативный» и «Информатор»

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