Дочь принцессы Монако расторгла помолвку с отцом своего четырехмесячного сына

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Дочь принцессы Монако Каролины Шарлотта Казираги расторгла помолвку с отцом своего младшего сына. 32-летняя Шарлотта и 37-летний французский кинопродюсер Димитри Рассам (матерью которого является кинозвезда Кароль Буке, а отцом — покойный французский продюсер ливанского происхождения Жан-Пьер Рассам) планировали пожениться весной 2019 года, однако, как сообщает издание Hola!, свадьба не состоится. Причины этого решения не называются.

Казираги и Рассам познакомились в Париже в 2017 году — вскоре после того, как дочь принцессы рассталась с итальянским кинематографистом Ламберто Санфеличе. Пара обручилась в марте 2018-го. О беременности племянницы правящего князя Монако Альберта стало известно в апреле. Мальчик по имени Бальтазар родился 23 октября.

У Рассама имеется также шестилетняя дочь от брака с российской моделью Машей Новоселовой, с которой он расстался в 2016 году. У Шарлотты — пятилетний сын Рафаэль от внебрачных отношений с франко-марокканским актером Гадом Эльмалехом («Полночь в Париже»).

Поскольку оба сына Шарлотты родились вне брака, они не имеют никаких прав на престол. Сама Шарлотта ныне занимает 11-е место в очереди претендентов на трон Монако, хотя и не носит официального титула принцессы.

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