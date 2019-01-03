Происшествия

Инцидент с туристами на Драгобрате: пострадавших заподозрили в провокации

Двое лыжников, которые выпали из подъемника на украинском горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья, сами отцепили конструкцию подъемника. По крайней мере, так утверждают владельцы подъемника.

«На подъемнике все в порядке, они сами зацепились, развернулись и выпали. Потому что они сидели в сиденье поэтому не могли выпасть из конструкции. Кресло держало их. Они оперлись и отцепили конструкцию самостоятельно. Вместе со своими лыжами, которые были прикреплены и висели снизу», — сообщила администратор курортного комплекса «Вершина Карпат» Надежда Цибиленко, передает УНН.

Также, администрация уверяет, что они это спланировали сделать заранее. Потому что просматривая камеру наблюдения, они заметили странные действия туристов, которые якобы планировали выпрыгнуть с подъемника.

Как писали «ФАКТЫ», с подъемника на горнолыжном курорте Драгобрат в украинских Карпатах из-за неисправности сиденья упали двое лыжников, а обслуживающий персонал не предоставил им своевременной помощи.

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