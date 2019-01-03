Керчь накрыл мусорный коллапс: впечатляющие фото

Украина

В оккупированной Керчи после празднования Нового года образовался «мусорный коллапс». Так, из-за невывоза мусора коммунальными службами во всех районах города переполнены мусорные баки. Кучи мусора лежат просто на улицах.

На некоторых центральных улицах Керчи мусор начали складывать прямо на пешеходных зонах. А на центральном рынке Керчи горы мусора находятся рядом с торговыми рядами, а также рядом с корпусом, где производят продажу молочных продуктов, сообщает Крым.Реалии.

Оккупанты официально ситуацию с невывозом мусора пока не комментируют, однако причиной такой ситуации может быть то, что одно из крупнейших муниципальных управляющих предприятий, которое обслуживает почти треть города, признано банкротом.

В то же время, жители оккупированной Россией Керчи пожаловались на мусорный коллапс в городе в соцсетях и заявили, что при украинской власти такого беспредела никогда не было. Об этом свидетельствует переписка на одном из городских форумов, которую опубликовал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Пользователи пишут, что когда Крым был украинским, подобных вопросов даже не возникало.

«По крайней мере всегда было чисто, всегда убирали и не было такого, что по две недели мусор не вывозят», — вспоминают с ностальгией жители Керчи.

Как писали «ФАКТЫ», Керчь не является первым украинским городом, который постиг «мусорный коллапс». Так, ранее проблемы с вывозом мусора были во Львове и Днепре.

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