- 21:50 Радуют не только медалями: топ-красотки украинского спорта по версии "ФАКТОВ"
- 21:45 В Одесской военной академии скандал: подполковника-пенсионера с семьей не пускают в общежитие
- 21:27 Донбасс, Томос и встречи с мировыми лидерами: Порошенко показал, как прошел его 2018 год
- 21:25 Компания молодежи подорвалась на гранате в Тернопольской области
- 20:35 Керчь накрыл мусорный коллапс: впечатляющие фото
- 20:09 Запрещенная КПУ определилась с кандидатом в президенты
- 20:04 Трагедия в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена
- 19:55 Модель Victoria's Secret показала голую грудь на пляже
- 19:47 Задней частью локтя: в ММА назвали лучший нокаут 2018 года
- 19:40 Футбол на ТВ: где смотреть матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Компания молодежи подорвалась на гранате в Тернопольской области (фото, видео)
В Тернопольской области компания молодых людей пострадала от взрыва гранаты. Пятеро травмированных людей в возрасте от 15 до 24 лет были госпитализированы. Об этом сообщает Национальная полиция Тернопольской области.
Инцидент произошел в селе Колодеевка Подволочисского района в помещении нежилого дома 2 января около 23:00 в результате неосторожного обращения с гранатой, которую принес с собой двадцатичетырехлетний житель села Малый Ходачков.
По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, шестеро друзей — две девушки и четверо парней вместе встречали в данном доме Новый год. Второго января решили еще раз собраться. Однако один из компании задержался и вовремя не пришел.
Уже после несчастья выяснилось, что гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил на стол. Опасный предмет захотела осмотреть одиннадцатиклассница. Однако случайно задела чеку и граната взорвалась.
Во всех пострадавших травмы различной степени тяжести — травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние трех из них стабильное. Остальные находятся в реанимационном отделении.
Как писали «ФАКТЫ», незадолго до этого инцидента в Тернополе в жилом доме взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. Жилье было сильно повреждено: взрывной волной выбиты окна.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 3 м/с С-З
Давление: 746 мм