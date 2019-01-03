Компания молодежи подорвалась на гранате в Тернопольской области (фото, видео)

Происшествия

В Тернопольской области компания молодых людей пострадала от взрыва гранаты. Пятеро травмированных людей в возрасте от 15 до 24 лет были госпитализированы. Об этом сообщает Национальная полиция Тернопольской области.

Инцидент произошел в селе Колодеевка Подволочисского района в помещении нежилого дома 2 января около 23:00 в результате неосторожного обращения с гранатой, которую принес с собой двадцатичетырехлетний житель села Малый Ходачков.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, шестеро друзей — две девушки и четверо парней вместе встречали в данном доме Новый год. Второго января решили еще раз собраться. Однако один из компании задержался и вовремя не пришел.

Уже после несчастья выяснилось, что гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил на стол. Опасный предмет захотела осмотреть одиннадцатиклассница. Однако случайно задела чеку и граната взорвалась.

Во всех пострадавших травмы различной степени тяжести — травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние трех из них стабильное. Остальные находятся в реанимационном отделении.

Как писали «ФАКТЫ», незадолго до этого инцидента в Тернополе в жилом доме взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. Жилье было сильно повреждено: взрывной волной выбиты окна.

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