Происшествия

В Тернополе в жилом доме взорвалась граната: подробности и фото

В Тернополе в жилом доме взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое госпитализированы. Жилье было сильно повреждено: взрывной волной выбиты окна.

Взрыв прозвучал в жилом доме по ул. Макаренко около 16 часов. Как выяснила полиция, в однокомнатной квартире на втором этаже компания мужчин отмечала приход Нового года. Четверо приятелей смотрели телевизор и распивали алкогольные напитки. Один из друзей решил похвастаться умением управляться с гранатой и надел кольцо на палец. В результате неосторожного обращения с боеприпасом прогремел взрыв.

Хозяин квартиры выжил, и именно он описал правоохранителям полную картину ЧП. На место происшествия прибыли криминалисты, оперативники, взрывотехники.

Напомним, ранее под Киевом мужчина случайно взорвал гранату на АЗС. «Подрывник» потерял два пальца на правой руке. А в Павлограде мужчина в хулиганских целях забросил гранату в помещение банка.

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