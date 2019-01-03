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В Одесской военной академии скандал: подполковника-пенсионера с семьей не пускают в общежитие

В эти минуты, вечером 3 января, на КПП Военной академии, что располагается в Одессе, по Фонтанской дороге, 10, стоят — на морозе, уже более трех часов кряду — подполковник Игорь Городько и члены его семьи. Их отказываются допустить на территорию учебного заведения, где располагается, в частности, общежитие, в котором эта семья проживает.

«Мы отлучились на 1,5 дня, на новогодние праздники, сейчас вернулись домой, но нас не пропускают, — рассказала „ФАКТАМ“ Алла Городько, супруга офицера запаса ВСУ. — У нас на руках — два постоянных пропуска, срок окончания их действия — сентябрь 2019 года. Просто на КПП нам заявили, что не пускать нас велело командование…»

По словам постового, все так и обстоит: велено семью Городько больше не пускать на территорию.

«По просьбе товарища подполковника (Игоря Городько — Авт.) я уже докладывал дежурному по академии, — говорит постовой. — Он сказал, что таков приказ начальника академии…»

При этом все личные вещи, имущество семьи находятся дома, в общежитии, куда их не допускают.

«На каком основании, собственно, мы не знаем, — продолжает Алла Городько. — У нас — двое детей: дочь, которая ходит в детсад и сын-восьмиклассник. Проживаем в общежитии 16 лет. Муж ушел в запас в 2016 году, по состоянию здоровья. Обещали выделить нам трехкомнатную квартиру, взамен той небольшой, что дали пять лет назад, без снятия с квартирной очереди… «

Пока же семья офицера запаса вынуждена рассчитывать на милость (немилость) генерала — начальника заведения, на территории которого расположено их общежитие. Командование академии ситуацию пока не комментирует. Собственно, сейчас их и на рабочем месте нету.

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в руководстве Национального университета «Одесская морская академия» нашли сторонника «Новороссии».

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