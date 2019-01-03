- 21:52 В КИУ объяснили, почему Симоненко имеет право баллотироваться на пост президента
- 21:50 Радуют не только медалями: топ-красотки украинского спорта по версии "ФАКТОВ"
- 21:45 В Одесской военной академии скандал: подполковника-пенсионера с семьей не пускают в общежитие
- 21:27 Донбасс, Томос и встречи с мировыми лидерами: Порошенко показал, как прошел его 2018 год
- 21:25 Компания молодежи подорвалась на гранате в Тернопольской области
- 20:35 Керчь накрыл мусорный коллапс: впечатляющие фото
- 20:09 Запрещенная КПУ определилась с кандидатом в президенты
- 20:04 Трагедия в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена
- 19:55 Модель Victoria's Secret показала голую грудь на пляже
- 19:47 Задней частью локтя: в ММА назвали лучший нокаут 2018 года
В Одесской военной академии скандал: подполковника-пенсионера с семьей не пускают в общежитие
В эти минуты, вечером 3 января, на КПП Военной академии, что располагается в Одессе, по Фонтанской дороге, 10, стоят — на морозе, уже более трех часов кряду — подполковник Игорь Городько и члены его семьи. Их отказываются допустить на территорию учебного заведения, где располагается, в частности, общежитие, в котором эта семья проживает.
«Мы отлучились на 1,5 дня, на новогодние праздники, сейчас вернулись домой, но нас не пропускают, — рассказала „ФАКТАМ“ Алла Городько, супруга офицера запаса ВСУ. — У нас на руках — два постоянных пропуска, срок окончания их действия — сентябрь 2019 года. Просто на КПП нам заявили, что не пускать нас велело командование…»
По словам постового, все так и обстоит: велено семью Городько больше не пускать на территорию.
«По просьбе товарища подполковника (Игоря Городько — Авт.) я уже докладывал дежурному по академии, — говорит постовой. — Он сказал, что таков приказ начальника академии…»
При этом все личные вещи, имущество семьи находятся дома, в общежитии, куда их не допускают.
«На каком основании, собственно, мы не знаем, — продолжает Алла Городько. — У нас — двое детей: дочь, которая ходит в детсад и сын-восьмиклассник. Проживаем в общежитии 16 лет. Муж ушел в запас в 2016 году, по состоянию здоровья. Обещали выделить нам трехкомнатную квартиру, взамен той небольшой, что дали пять лет назад, без снятия с квартирной очереди… «
Пока же семья офицера запаса вынуждена рассчитывать на милость (немилость) генерала — начальника заведения, на территории которого расположено их общежитие. Командование академии ситуацию пока не комментирует. Собственно, сейчас их и на рабочем месте нету.
Как сообщали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в руководстве Национального университета «Одесская морская академия» нашли сторонника «Новороссии».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.
Ветер: 3 м/с С-З
Давление: 746 мм