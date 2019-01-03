27.55 / 27.93 31.23 / 31.85
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Перепил на Новый год: топ-пропагандист Путина взорвал сеть своим нелепым рэпом

22:21 3 января 2019   264
Дмитрий Киселев
Инф. «ФАКТОВ»

В сети пользователей рассмешило новое видео, где скандальный российский телеведущий, пропагандист Кремля Дмитрий Киселев поет песню в стиле рэп.

«Надеюсь, он не дотянет до пенсионного возраста. И умрет в прямом эфире», — написала одна из пользователей после просмотра видео.

«Если вы считаете, что слишком много пьёте на новогодних праздниках, то просто посмотрите на это», — написала пользователь под ником Маша Борзунова и опубликовала ссылку на видео.

«Блин… появилось сильное сожаление, что я бросил пить и нельзя накатить стакан, что бы как-то сгладить впечатление от увиденного…» — написал некто Алексей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный пропагандист Кремля заявил, что собирается проводить рэп-фестивали на нудистском пляже в оккупированном Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-2

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины