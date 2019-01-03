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Перепил на Новый год: топ-пропагандист Путина взорвал сеть своим нелепым рэпом
В сети пользователей рассмешило новое видео, где скандальный российский телеведущий, пропагандист Кремля Дмитрий Киселев поет песню в стиле рэп.
«Надеюсь, он не дотянет до пенсионного возраста. И умрет в прямом эфире», — написала одна из пользователей после просмотра видео.
«Если вы считаете, что слишком много пьёте на новогодних праздниках, то просто посмотрите на это», — написала пользователь под ником Маша Борзунова и опубликовала ссылку на видео.
«Блин… появилось сильное сожаление, что я бросил пить и нельзя накатить стакан, что бы как-то сгладить впечатление от увиденного…» — написал некто Алексей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный пропагандист Кремля заявил, что собирается проводить рэп-фестивали на нудистском пляже в оккупированном Крыму.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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