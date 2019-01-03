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Ему было всего 21: появилось фото украинского бойца, погибшего на Донбассе 1 января
Солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев погиб 1 января 2019 года в результате минометного обстрела боевиками позиций украинских военных поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области. Это стало первой потерей ВСУ в текущем году.
Волонтер Оксана Трапезун опубликовала в Facebook снимки погибшего бойца.
По ее информации, у убитого военного остались мать, отец и младший брат. Попрощаются с Николаем Голубевым в городе Волочиск Хмельницкой области в пятницу, 4 января.
Как сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году на Донбассе погибши 133 украинских бойца. Обстоятельства смерти еще одного военного устанавливаются, возможно он будет признан 134-м погибшим. Так, 17 декабря в киевском госпитале умер боец 72-й бригады ВСУ Алексей Гребенюк, получивший ранение на передовой.
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