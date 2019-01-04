Украина

Превышает допустимые пределы: озвучена информация о численности военных и вооружения оккупантов в Крыму

Российская Федерация, аннексировавшая украинский Крым, нагнала на полуостров столько военной техники, что ее количество превысило все допустимые лимиты. Речь идет, в том числе, и о новейших ракетных комплексах.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. По его оценкам, количество российских военных в Крыму превысило показатели времен Советского Союза.

Отметив, что никто не мог ожидать атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, Владимир Ельченко добавил, что такие действия страны-агрессора все же были предсказуемы: «Мы поэтому и подняли этот вопрос еще весной, зная: рано или поздно к этому приведет эта ползучая милитаризация, которая продолжается в Крыму фактически с первого дня попытки аннексии Российской Федерацией».

По словам украинского постпреда в ООН, сейчас весь полуостров превратился в огромную военную базу. «Количество военной техники в Крыму и вокруг ныне превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашения, ограничивающие военное присутствие России на южном фланге», — добавил Владимир Ельченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН, Россию призвали прекратить аннексию Крыма, вывести с полуострова вооруженные силы, а также освободить плененных в Керченском проливе украинских моряков.

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