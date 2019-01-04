В Польше выступили с предложением изменить нормандский формат

Украина

К переговорам в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе должны присоединиться США и Евросоюз. Также предлагается включить в состав переговорщиков спецпосланника Генерального секретаря ООН. Ранее сообщалось, что нормандская четверка должна встретиться в январе 2019 года на уровне внешнеполитических советников глав четырех государств.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Handelsblatt, об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. «Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так», — убежден глава польского внешнеполитического ведомства. По его словам, Евросоюз могут представлять только европейские институции, в данном случае, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 декабря 2019 года представители стран «нормандской четверки» в Берлине обсудили вопросы урегулирования керченского кризиса после атаки кораблей ФСБ РФ катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» ВМС Украины.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter