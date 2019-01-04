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2019-й должен стать годом перемен в интересах людей, – Тимошенко
Каждый шаг власти в нынешнем году должен учитывать интересы людей, а сама власть наконец должна стать политически ответственной перед народом и страной. Об этом на своей странице в Facebook написала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Политик также напомнила о новых тарифах на отопление, которые будут начисляться с января текущего года. Юлия Тимошенко назвала их неподъемными и направленными против людей.
«Рост цен и тарифов, инфляция, развал целых государственных систем (здравоохранение, образование, наука
По словам Юлии Тимошенко, в соседней Польше, которую отечественные «реформаторы» считают примером для подражания, накануне Нового года парламент собрался на экстренное заседание, чтобы ввести мораторий на рост тарифов и подорожание электроэнергии для населения.
«Нашим „реформаторам“ такой „популизм“ и не снился. Срочно они собираются только на дерибан бюджетных средств. И щеголяют непопулярными реформами. Так сделайте хотя бы одну популярную. Хотя бы для примера. У нас 28 лет идут непопулярные реформы, которые несут непопулярные, неэффективные последствия », — написала в соцсети глава партии «Батькивщина».
В 2019 году, по мнению Тимошенко, необходимо изменить ситуацию, чтобы в стране появилась власть, которая руководствуется интересами людей, а не собственным обогащением.
«Это никакой не популизм, а необходимость. Это единственно путь для власти, которая уважает собственный народ и свою страну», — считает Тимошенко.
*Фото Alexander Prokopenko
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