Рабинович: «Те, кто закрыл избирательные участки в РФ, должны понести уголовное наказание»

Украина

Народный депутат, лидер «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович раскритиковал решение Центризбиркома «о закрытии избирательных участков в РФ на территории украинских посольства и консульств. В частности, в эфире телеканала «112 Украина» политик назвал это решение преступным.

По словам Вадима Рабиновича, закрытие участков — это антиконституционное преступное действие и подготовка к фальсификации выборов. Рабинович также заявил, что подал документы в суд. Сам факт закрытия заграничных участков он назвал уголовным преступлением.

«Если КСУ не отменит это решение, они сядут потом — после выборов. Потому что до такой степени издеваться над Конституцией, над людьми, которые там живут и работают, недопустимо! Они лишили миллионы наших сограждан права голосовать, это преступление!» — сказал парламентарий.

Также Вадим Рабинович раскритиковал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который объяснил решение ЦИК о закрытии избирательных участков в России в том числе и мерами безопасности.

«Я не верю, что в такой великой стране Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею, оправдывая решение ЦИК… Он говорит, что во время войны не можем там голосовать (а ведь посольство и консульства — это же наша территория!). Почему же вы торгуете с Россией каждый день? Наша торговля увеличивается ежемесячно, в частности, за последний месяц мы угля стали покупать на 65 процентов больше у России!» — заявил народный депутат.

При этом Рабинович напомнил о Конституции, которая закрепляет права граждан Украины, и назвал недопустимым, когда у людей отбирают право голоса.

«Закрывать участки для выборов на территории, которая считается украинской, — это признать, что даже эту территорию мы не контролируем. Тогда и посольства, и консульства надо закрывать. Это бред и преступление!» — считает политик.

Ранее Вадим Рабинович заявил о намерении обжаловать в суде решение ЦИК о ликвидации избирательных участков на территории РФ.

Отметим также, что еще один представитель «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук назвал решение ЦИК ограничением гражданских прав украинцев. По его словам, данное решение «открывает путь для всевозможных фальсификаций».

Напомним, 31 декабря ЦИК ликвидировала все избирательные участки на территории РФ. Так, в частности, ликвидированы избирательные участки в Москве, Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

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