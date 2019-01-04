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4 января можно бесплатно побывать в самом богатом музее Украины
Четвертого января Музей исторических драгоценностей Украины (находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника) отмечает свой полувековой юбилей. В 1960-е старинные вещи из драгоценных металлов ему передали 20 музеев республики. Сейчас в его фондах хранятся более 56 тысяч экспонатов, в том числе всемирно знаменитая скифская пектораль. Коллекция скифского золота этого музея является самой богатой в мире. Его сотрудники рассказывают, что в 1990-е президент США Билл Клинтон во время визита в Киев отложил вылет ради того, чтобы своими глазами увидеть пектораль. За 50 лет в музее побывали лидеры многих государств. Сокровища музея экспонировались более чем в 20 странах мира.
* Знаменитая скифская пектораль
— В пятницу, 4 января, по случаю юбилея можно бесплатно осмотреть нашу экспозицию, — сообщила «ФАКТАМ» главный хранитель фондов Музея исторических драгоценностей Украины Елена Подвысоцкая. — Наши сотрудники будут давать пояснения посетителям. Однако за экскурсии все же придется платить: на украинском и русском языках — 60 гривен, на английском — 240 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Европе суд арестовал часть коллекции «Скифского золота», которая в 2014 году экспонировалась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Ею по поддельным документам завладели украинцы и вывезли в Испанию.
Кроме того, сообщалось, что в Киево-Печерской лавре показали уникальный подарок гетмана Мазепы Успенскому собору.
Фото с сайта Музея исторических драгоценностей Украины
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