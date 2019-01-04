Происшествия

Руки и ноги связаны, во рту – кляп: в Одессе убили известного «валютчика»

Вечером в четверг, 3 января, в собственной квартире обнаружен мертвым пожилой мужчина, который известен в городе как «закоренелый меняла».

— Действительно, обнаружено тело 79-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, — подтвердила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская. — Его руки и ноги были связаны, во рту — кляп. По факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство» УК Украины.

Как стало известно «ФАКТАМ», на теле убитого выявлены множественные ранения, ушибы и ссадины. Как оказалось, из его квартиры исчезла значительная сумма денег.

В полиции отказались уточнять конкретное место происшествия, сославшись на то, что «следствие только началось и убийство пока не раскрыто».

Ранее «ФАКТЫ» писали о вооруженном нападении на обменщиков валюты в центре Бердянска Запорожской области.

Также сообщалось, что в Одессе в новогоднюю ночь боксер жестоко избил программиста, проломив ему череп. Как сообщили родственники 38-летнего потерпевшего Виталия Швеца, инцидент произошел в ночь на 1 января в Суворовском районе, на улице Сахарова.

Кроме того, как рассказывали «ФАКТЫ», одесский активист Демьян Ганул заявил, что в новогоднюю ночь был избит полицейскими в центре города.

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