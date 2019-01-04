На Березняках в Киеве мужчина спас девочку и бабушку, провалившихся под лед (видео)

Происшествия

В Киеве на Березняках девочка, катавшаяся с горки, вылетела на замерзшее озеро Тельбин и провалилась в полынью. Вслед за ней под воду ушла бабушка, бросившаяся спасать внучку. Ранее сообщалось, что в селе Конецполь Первомайского района Николаевской области четверо школьников 9, 11, 12 и 13 лет провалились под лед, но спасли друг друга.

Тонущих в Киеве спас очевидец ЧП — киевлянин Сергей Регеда, который в это время гулял в районе Тельбина. «Увидел, как на бешеной скорости к озеру мчится девочка на тарелке. В следующий момент девочка уже скользила по льду, который был по краям озера, и вылетела в прорубь. За ней побежала ее бабушка, стала на край льда, чтобы достать из воды внучку, и провалилась. Пока я бежал к ним, к тонущим подбежали два парня лет 12 — 13, но у них ничего не получилось», — рассказывает Сергей.

Молодой человек лег на лед и выдернул из полыньи девочку, а за тем и ее бабушку, правда с трудом. «Девочка плакала, у бабушки случилась истерика. Она падала, кричала, плакала. Подошли небезразличны люди, начали успокаивать. Нашелся молодой человек, который пообещал отвести их домой», — рассказал киевлянин.

На своей страничке в Facebook он выложил видео, которое по записям видеокамер сделал один из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве молодой парень совершил самоубийство, прыгнув в озеро с ледяной водой. ЧП произошло в Оболонском районе столицы.

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