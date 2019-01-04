Крупное коммунальное ЧП в Николаеве: десятки домов остались без отопления

Происшествия

В четверг, 3 января, в Николаеве произошла авария на тепломагистрали. Из-за порыва теплосети на ул. Московской и Адмирала Макарова в 72 жилых дома, 2 больницах, 3 школах, детском саду и еще около 10 объектах социальной сферы приостановлена ​​подача тепла. Об этом ЗАО «Николаевская ТЭЦ» сообщило в Facebook.

Специалисты предприятия работали всю ночь и планировали ликвидировать повреждение сегодня до 12 часов дня. Однако, учитывая плохое состояние трубопровода, работы по ликвидации порыва затянулись.

«К сожалению, из-за усложненные условия работы и плохое состояние трубопровода, тепловикам понадобилось больше времени, чтобы ликвидировать дефект. Тепло в дома и объекты социальной сферы будет подано не ранее 16 часов. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении коммунальщиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном порыве теплотрассы в Киеве, из-за которого не только без тепла остались жители многоэтажных домов, но и провалилась проезжая часть Голосеевского проспекта. В результате пришлось перекрывать движение автомобилей в сторону ВДНХ.

Также сообщалось о другом крупном порыве теплотрассы в Киеве — на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского . Проезжую часть залило кипятком.

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