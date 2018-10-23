Происшествия

В Киеве масштабная авария на теплотрассе заблокировала движение: опубликованы фото

В Киеве спустя несколько дней после начала отопительного сезона произошел масштабный порыв теплотрассы, что привело к провалу на проезжей части Голосеевского проспекта. В результате пришлось перекрывать движение автомобилей в сторону ВДНХ. Также оказалось заблокированным движение троллейбусных и автобусных маршрутов.

Порыв произошел по адресу Голосеевский проспект, 46.

На месте провала работают патрульная полиция и бригада аварийной службы, которая устраняет последствия аварии.

В соцсети отреагировали на аварию иронично.

«Акция: натуральная горячая вода БЕСПЛАТНО: Киев, ул. Голосеевская, количество мест ограничено. Можно понежиться на теплом асфальте в лучах морозного солнца, спешите!» — говорится в комментарии к фото с места инцидента.

Напомним, летом во время внезапного порыва теплотрассы во Львове пострадали маленькие дети.

Фото dtp.kiev.ua

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