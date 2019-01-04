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Украинские медики прооперировали раненого на Донбассе наемника из России: детали
Осужденному в Украине по статье о терроризме россиянину Алексею Седикову, отбывающему наказание в Бучанской колонии под Киевом, которого Украина предлагала обменять на одного из политузников Кремля нуждающихся в лечении, сделали операцию. Об этом в Facebook сообщила координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова.
Сложнейшая операция на ноге украинскими врачами была проведена еще 19 декабря.
Как пишет Решетилова, об операции Седикову договорились вице-президент Европейского института, омбудсмен Нина Карпачева и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. 14 декабря, находясь в Москве, Карпачева призвала освободить военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. В ответ Федотов попросил прооперировать россиянина.
«О небходимости операции Седикову говорилось давно, в том числе на переговорах в Минске, он рисковал потерять ногу. Украина в течение пяти дней выполнила просьбу россиян. Ожидаем скорейших симметричных действий от российской стороны. Надеемся, что украинским морякам Андрею Эйдеру, Василию Сороке и Андрею Артеменко будет предоставлено все необходимое лечение», — заявила Решетилова.
Известно, что россиянин Седиков с апреля 2016 года воевал на стороне террористической «ЛНР». В июле того же года в ходе боя под Троицким Луганской области российский наемник был ранен и задержан.
Напомним, северодвинец Алексей Седиков стал одним из героев спецпроекта журналистки Алены Луньковой «Іхтамнєти». Документальные истории рассказывают о российских боевиках, которых официальный Киев готов обменять на украинских политзаключенных. В сюжетах обнародованы истории четырех террористов из Москвы, Архангельска, Северодвинска и Нижневартовска, приехавших в нашу страну убивать украинских граждан.
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