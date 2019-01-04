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Происшествия

На Закарпатье произошло опасное ЧП с электричкой (фото)

16:09 4 января 2019   115
электричка
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатье высоковольтный электропровод упал на пассажирский вагон электропоезда. Об этом в пятницу, 4 января, в Facebook сообщила жительница Ужгорода Анастасия Файкова.

Инцидент случился в селе Мирча.

«Двери еще были открыты, когда упала высоковольтная линия на поезд… То, что это было страшно, это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками. И начался Армагеддон, било настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью», — пишет Файкова.

Она через соцсеть обращается к руководству Львовской железной дороги и министерству транспорта с вопросом: «Почему люди должны ездить «на рухляди в аварийном состоянии?»

О пострадавших в этом ЧП не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в вагоне электропоезда «Львов — Здолбунов» группа из 5 пьяных человек устроили дебош. А в Закарпатье электропоезд сообщением «Ужгород-Сянки» чуть ли не каждый день забрасывают камнями.

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