Во Львовской области пьяные дебоширы устроили нападение на пассажиров поезда (фото)

Происшествия

В вагоне элекропоезда Львов — Здолбунов группа из 5 пьяных человек устроили дебош. Об это пишкт пользователи в соцсетях.

«Шайка молодых людей (5 человек) сидела в вагоне, бухали, ругались, поучали других пассажиров. На неоднократные замечания реагировали агрессивно. При проверке контроллерами наличии проездного билета, откровенно хамили, лапали за руки, талию, удостоверения», — написала одна из пользовательниц.

По ее словам, все контроллеры были женщинами и в принципе физически не могли с ними справиться.

«Когда пришло время выходить на станции Красное началась массовая драка, люди в состоянии алкогольного опьянения начали нападать на других людей, не разбирая где женщины или где просто пожилой человек (ну да двое на одного). Управы на них не было, машинист закрылся в своей кабине, контроллеров рядом не было, чтобы вызвать полицию», — пишут в соцсетях.

По словам очевидцев, «этот быдло ураган прошелся по вагону несколько раз», чтобы «начистить кому-то морду».

Как сообщили в Национальной полиции Львовской области, после прибытия правоохранителей к остановившейся электричке, один из дебоширов внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове.

«Капитана полиции госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела», — сообщили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», в Закарпатской области неизвестные регулярно бросают камни в электропоезд сообщением «Ужгород-Сянки». Однажды из-за этого едва не погиб пассажир.

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