Взрывы в Магнитогорске показали, что россияне боятся всего, — Алексей Арестович

Мир

В канун Нового года в Магнитогорске (РФ) прогремел взрыв в одном из жилых домов. Погибли 39 человек, из них шестеро — дети. Буквально после этого в городе произошла погоня со стрельбой за маршруткой, в результате которой произошел взрыв микроавтобуса. Буквально на следующий день заговорили о том, что взрывы в доме и маршрутке устроили террористы.

Вместе с тем некоторые российские издания предположили, что все случившееся в Магнитогорске может быть делом рук… ФСБ. (Ведь в 1999 году, когда Владимир Путин только пришел к власти, в Москве была серия взрывов, которая стала поводом для начала второй чеченской кампании). Верны ли догадки журналистов, «ФАКТАМ» рассказал известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

— Я бы не исключал этого, но указывающих на то фактов сейчас недостаточно, — говорит Алексей Аристович. — Если анализировать случившееся в Магнитогорске, то я бы говорил не о том, кто к этому причастен, а о том, что в России сейчас отсутствует коммуникация между народом и властью. Если вспомнить события в Москве 20-летней давности, то тогда после взрывов появился прототип некой самообороны. А вот после взрывов и погони со стрельбой за маршруткой в Магнитогорске этого не произошло. Это говорит о том, что сейчас россияне боятся всего, в том числе и самоорганизации для своей защиты.

Напомним, ранее Алексей Арестович говорил, что полномасштабной войны в Украине не будет, но Россия будет дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов.



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