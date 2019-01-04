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Происшествия

Тело было в чемодане: на мусорнике в Днепре обнаружили труп молодой девушки (фото)

16:50 4 января 2019   677
чемодан
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 4 января, в Днепре в мусорном баке полиция обнаружила чемодан с телом умершей женщины. Об этом сообщили в главке полиции региона.

Сообщается, что около 15:00 в чемодане в мусорном баке возле жилого дома было обнаружено тело неизвестной женщины на вид 20−30 лет. На теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти. Личность умершей и обстоятельства трагедии устанавливаются.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

Открыто уголовное производство. Найденное тело направлено на экспертизу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе вечером в четверг, 3 января, в собственной квартире обнаружен мертвым пожилой мужчина, который занимался обменом валюты. Также сообщалось о преступлении в Харькове, где мужчина убил мать своих детей, тело вынес на улицу, а вещи выбросил в мусорный бак. А в Василькове под Киевом парень вместе с другом задушили 16-летнюю девушку, тело выбросли на мусорник.

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