Скандал в Одесской военной академии: появились подробности

Общество

3 января «ФАКТЫ» сообщили об инциденте в Одесской военной академии, где подполковника-пенсионера с семьей не пускали в общежитие.

В пятницу, 4 января, «ФАКТЫ» получили официальный комментарий председателя жилищной комиссии военной академии, майора Ларисы Якобчук. Приводим его текст дословно:

«По информации командования военной академии и жилищной комиссии учебного заведения, полученной от квартирно-эксплуатационного отдела г. Одессы, бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, сейчас военный пенсионер Городько Игорь Владимирович обеспечен жильем Министерства обороны Украины площадью более 60 квадратных метров в поселке Фонтанка Коминтерновского района.

Почему 3 января поздно вечером гражданин Городько со своей семьей, с двумя несовершеннолетними детьми, прибыл к контрольно-пропускному пункту военной академии, командованию учебного заведения неизвестно, ведь семья проживает в принадлежащей ей квартире.

Соответственно, по окончании рабочего дня пропуск на территорию режимного объекта Министерства обороны Украины осуществляется с разрешения дежурного академии, о чем дежурный контрольно-пропускного пункта, согласно своим обязанностям, и доложил ему. После установления личностей семья военного пенсионера Городько была допущена на территорию академии по пропускам, которые были выданы еще в прошлом году.

Командование академии обращается в органы опеки города, к представителям Национальной полиции в Одесской области и Южного территориального управления Военной службы правопорядка с просьбой выяснить, по каким причинам семья военного пенсионера вынуждена была покинуть собственное жилье, искать убежища на территории академии и ночевать в переоборудованной курсантской казарме, в помещении временного проживания. Также просим предоставить данной семье квалифицированную правовую помощь с целью защитить права несовершеннолетних детей Городько".

Ситуацию прокомментировал и председатель общественной организации «Межрегиональная правозащитная группа «Захист» Максим Каралкин, который 16 лет прослужил в органах военной прокуратуры в разных должностях.

— Я в курсе этой истории, в курсе других аналогичных ситуаций в данной академии, — говорит правозащитник. — Имеется даже уголовное производство по факту выселения другой семьи. По случаю с подполковником Городько, который обратился в нашу организацию, могу сказать, что 26 июня 2018 года им вручили предупреждение за № 17/22/ 321 о выселении за подписью начальника академии. В нем имеются, в частности, такие строки: «В случае невыполнения вами в месячный срок указанного требования военная академия будет вынуждена, согласно действующему законодательству, обратиться в суд для выселения из незаконно занимаемого вами жилого помещения в общежитии».

Вместе с тем статья 109 Жилищного кодекса Украины гласит, что «выселение из незаконно занятого жилого помещения производится добровольно либо в судебном порядке». В противном случае в действиях командования академии усматривается нарушение закона, а именно — незаконное выселение, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 106 УК Украины. В данном случае налицо превышение служебных полномочий командованием академии, поскольку стремятся выселить без судебного решения.

Правозащитник акцентирует внимание на том, что подполковника Городько, имеющего статус инвалида войны и уволенного с воинской службы по состоянию здоровья, не сняли с квартирного учета как нуждающегося в улучшении жилищных условий.

— Могу авторитетно заявить, что в случае предоставления этой семье полноценного жилья, в соответствии с действующим законодательством, она сразу же покинет занимаемую сейчас жилплощадь, — заключает юрист. — Все должно проходить с соблюдением законодательных норм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что накануне Нового года министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочей поездкой во Львовской области, сказал, что в 2019-м планируется обеспечить служебным жильем всех военнослужащих.

Кроме того, с 1 января 2019 года увеличено денежное довольствие украинских военнослужащих. Теперь командиру бригады, получавшему раньше 17—18 тысяч гривен, будут платить почти 26 тысяч, а комбат вместо 14 тысяч будет получать 19−23 тысячи.

Также «ФАКТЫ» писали, что с 1 января для 500 тысяч военных пенсионеров планируется сделать очередной перерасчет пенсии.

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