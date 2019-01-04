Общество

На дорогу почти не смотрит: маршрутчик разгневал сеть своим поведением за рулем (видео)

Водитель маршрутки в Ровном во время рейса почти не смотрел на дорогу, наугад переключал передачи, все время листал что-то в телефоне и, похоже, рассматривал в нем фотографии. Видео экстремальной поездки в городском транспорте опубликовали в Facebook в группе «Типове Рівне».

Подписчики группы были шокированы такой ситуацией и пишут, что водителя нужно выгнать с работы, обращая внимание и на то, что машина двигалась на достаточно большой скорости. Возмущенные люди вспоминают о страшных цифрах ДТП, которые происходят по всей Украине.

«Таких багато. Скільки загинуло тільки в Рівному людей. В тому числі й на пішоходних переходах. Скільки горя прийшло в сім 'ї».

«Отакі і збивають людей, і незалежно від того, укрбляха чи євробляха».

«Не хватает водителей берут всех подряд — или пенсионеров за 65 лет, или молодых без опыта ! Вчера с одним гонщиком ехали, рулил, как будто на своем авто, а дорога то скользкая!», — объясняет ситуацию Валентина Булгак.

«Видео в полицию, бо так ніколи нічого нікому не дойде», — считает Наталья Полищук.

А Александр Александров возмущен тем, что автор ролика не сделал водителю замечание.

«Так, а чому тихо? Чому автор мовчить? Чекав, поки ДТП трапиться? Особисто я не соромлюсь поставити незручне питання водію, у випадку, коли бачу протиправні дії. Люди зрозумійте, водій відпустив кермо, чим наразив ваше життя і здоров'я на небезпеку. Де звернення до поліції, головтрансінспекції, підприємця, до самого замовника послуг ітд? Ну відео, і що — ох який водій поганий, 100 постів- бах. Де конкретні дії, а конкретні дії вже тоді, коли з машини вирізають і збирають на узбіччі частини тіл, на кшталт Житомирської аварії. Чекайте далі. А саме головне вирішити питання про притягнення до відповідальності осіб, які за своїми функціональними обов'язками повинні контролювати перевізників, оскільки вони всі отримують гроші платників податків, і тих, хто давав тендер, і тих, хто призначав їх на ці посади тощо», — пишет он.

Отметим, это не единичный случай халатного отношения водителя общественного транспорта к своим обязанностям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом полицейские сняли маршрутный автобус «Мерседес Бенц Спринтер» с рейса из-за пьяного водителя . За рулем находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние водителя подтвердил результат медицинского освидетельствования.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель маршрутного такси во время рейса играл на планшете . При этом в салоне машины было полно пассажиров.

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