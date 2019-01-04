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Происшествия

В Одессе патрульные спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть с восьмого этажа (фото)

20:29 4 января 2019   98
женщина на карнизе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 4 января, в Одессе сотрудники патрульной полиции спасли женщину, стремившуюся покончить жизнь самоубийством.

«Вызов нашим инспекторам поступил с улицы, сообщали, что в одном из многоэтажных жилых домов по Балковской неизвестная пытается выпрыгнуть с балкона на восьмом этаже, — сообщили в управлении патрульной полиции. — Прибывшим на место инспекторам удалось установить контакт с женщиной, которая объяснила, что поссорилась с мужем, поэтому хочет совершить самоубийство».

Поначалу удалось отговорить ее, но, оказавшись снова в своей квартире, женщина еще несколько раз пыталась выйти на балкон. Тогда патрульные приняли все меры для того, чтобы женщина не причинила себе вред.

На место вызвали следственно-оперативную группу и специализированную скорую помощь. В настоящее время жизнь женщины — вне опасности.

Как сообщали «ФАКТЫ», 5 декабря, в Суворовском районе Одессы патрульные и местная жительница спасли мужчину, попытавшегося выброситься с 11 этажа жилого дома на улице Затонского.

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