В Италии с помощью экскаваторов ограбили инкассаторский бронемобиль (фото, видео)

Мир

В четверг, 3 января, на юге Италии вооруженные грабители напали на инкассаторский бронемобиль и похитили 2,3 миллиона евро наличными. Как сообщает издание The Local, дерзкий налет был совершен недалеко от города Бари. Бронированный фургон вез деньги для выплаты пенсий.

Неожиданно два горящих грузовика преградили дорогу инкассаторской машине. Водитель фургона был вынужден остановиться. После этого к бронемобилю подъехали два экскаватора и срезали ему крышу ковшами — словно консервную банку вскрыли!

Этого только и ждали вооруженные грабители в масках. Их было четверо. Припугнув инкассаторов несколькими автоматными очередями, они забрали мешки с деньгами, сели в два легковых автомобиля и скрылись.

Охранники не пострадали. Движение по шоссе было перекрыто в течение нескольких часов, пока полиция осматривала место происшествия, а экстренные службы убирали горящие грузовики.

Подобные хорошо спланированные нападения на инкассаторские машины происходят в Италии время от времени. В 2015 году на шоссе близ Анконы группа людей с автоматами Калашникова остановила бронемобиль и похитила около 5 миллионов евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограблении инкассаторов в Риме. Преступники были одеты в полицейские жилеты. Они похитили полтора миллиона евро.

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