Украина

Снег и пустота: в сети показали фото печальных реалий жизни в оккупированном Крыму

Пафосные заявления оккупантов о скором запуске поездов в Крым и из Крыма так и остались ничем не подкрепленными планами. По Керченскому мосту составы так и не пустили, на железнодорожных вокзалах в оккупированном Крыму царит запустение.

В декабре 2018 года в России объявили, что из Феодосии в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города будут ходить поезда. Была даже анонсирована продажа билетов. Но уже 2 января 2019 года было объявлено, что железнодорожное сообщение откладывается — были допущены ошибки при проектировании подходов к мосту.

Блогер, пишущий под псевдонимом «Крымский бандеровец», опубликовал фотографию поезда, прибывшего на вокзал в оккупированной Феодосии. «Будете считать вагоны, не сбейтесь со счета», — пошутил он. «А пассажиров столько же, сколько вагонов», — добавили пользователи соцсетей.

Совсем пусто на вокзале в оккупированном Джанкое. Рельсы занесены снегом, и заметно, что поезда давно там не ездят.

Напомним, даже российские специалисты признают, что поезда через Керченский мост вряд ли будут запущены. Груженный поезд весит примерно 6 тысяч тонн и способен перекосить опоры мостового перехода.

Фото CrimeaUA1/Twitter

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