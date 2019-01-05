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Происшествия

Внутри моста в Киеве обнаружили труп женщины (фото, видео)

9:31 5 января 2019   107
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве под Воздухофлотским путепроводом, где в 2018 году выполнялся плановый ремонт, нашли тело женщины. Обнаружили погибшую в ночь на 5 января, полицию вызвала прохожая. Пока криминалисты выясняют, как долго тело лежало в техническом туннеле моста.

мост

Как сообщает Информатор, погибшей было около 50 лет. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

С ночи на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая должна составить подробную картину случившегося.

чп

Воздухофлотский путепровод является крупной транспортной развязкой. Он проходит над линией скоростного трамвая и связывает Соломенский и Шевченковский районы города. Ранее рядом с мостом находилась станция скоростного трамвая «Воздухофлотская», но в 2005 года она была закрыта, а участок рядом с путепроводом и трамвайной линией активно застраивается.

Напомним, ранее в Харькове под мостом на проезжей части нашли мужчину, совершившего суицид. А в Киеве юноша покончил с собой, прыгнув с обрыва.

Фото dtp.kiev.ua, kiev.informator.ua

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