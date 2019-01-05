В Украине выбрали слово 2018 года

Украина

Исторические события в церковной жизни Украины не могли не повлиять на выбор слова 2018 года. По итогам отбора словом года был назван «Томос» — декрет, распоряжение, указ о важнейших вопросах, касающихся Православной церкви.

Слово года выбирали составители словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово». Среди других претендентов на звание главного слова прошедшего года были «евробляхи», «военное положение», «новичок».

Главный термин года составители словаря выбирают уже в шестой раз. В 2013-м словом года стал «евромайдан», в 2014-м — «киборги», в 2015-м — «блокада», в 2016-м — «коррупция», в 2017-м — «безвиз».

Напомним, слово года выбирают лингвисты по всему миру. Составители Оксфордского словаря назвали термином года прилагательное «токсичный». Это слово стало активно использоваться ввиду событий в британском Солсбери с использованием токсичного агента «Новичок». Авторы словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года термин «одноразовый» ввиду растущей обеспокоенности населения по поводу одноразовых пластиковых предметов быта.

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