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Рождественские огни и пироги с сюрпризом: 6 января католики отмечают Богоявление
Один из древнейших христианских праздников — Богоявление (более раннее название — Эпифания, от греч. Επιφάνια — Явление) — отмечается римско-католической церковью 6 января. Он появился в церковном календаре в середине II века и первоначально был посвящен трем событиям — Рождеству Христову (именно к появлению на свет Божественного младенца применялось слово «эпифания»), поклонению волхвов и Крещению Иисуса в реке Иордан. В IV веке празднование Рождества Христова у христиан как западного обряда, так и восточного было выделено в самостоятельный праздник. Католики стали отмечать его 25 декабря, а Богоявление, как и прежде, 6 января.
А дальше содержание праздника и на Западе, и на Востоке стало меняться. Уже в средние века в православии он назывался «Теофания» (греческий эквивалент слова «Богоявление»), а в католицизме — Manifestatio,
В костелах в этот день проходят торжественные мессы, в память о поклонении трех королей совершаются благодарственные молебны, освящаются вода, ладан и мел.
Освященным мелом в своих домах католики помечают косяки дверей буквами «К+М+В» или латиницей «C+M+B» (первые буквы имен царей, пришедших поклониться Иисусу) и цифрами наступившего года. Некоторые считают, что такие пометки защищают дом от всякой нечисти, но на самом деле никакого магического смысла в них нет. Они являются как бы внешним знаком проявления веры — говорят о том, что в этом доме живут христиане. Существует и другая расшифровка «C+M+B» — как первые буквы фразы «Christus mansionem benedicat», что в переводе с латыни означает «Да благословит Христос этот дом».
Отмечают праздник в семейном кругу, ужиная после полуночи с обязательным горящим в камине рождественским поленом. Обычай сжигать полено (чаще всего дубовое) появился в древние времена. Тогда он символизировал смерть света во время декабрьского солнцестояния и празднование его возрождения. Ритуал этот получил распространение по всей Европе, но больше всего он был известен в Англии, Франции и среди южных славян. Полено сжигали в очаге, а все, что от него осталось, растирали в порошок и в течение 12 ночей рассеивали в полях для получения богатого урожая хлебов.
Во многих католических странах до сих пор сохранилась традиция жечь костры — так называемые эпифанские огни, которые должны освещать «путь волхвов». А среди колядующих в этот день появляются и три короля-мага с длинными шестами, увенчанными звездами. Они поют песни о волхвах, пришедших с дарами к Иисусу, и благословляют хозяев дома.
Во многих испаноязычных странах дети получают подарки именно в праздник Богоявления — считается, что их приносят короли-маги.
К праздничному столу в Европе принято готовить «пирог волхвов». По традиции в него запекают сюрприз. Это может быть монетка, боб, крошечная фигурка и тому подобное. В Испании, например, утверждают, что тому, кому достанется такой «подарок», будет очень везти в новом году, а во Франции счастливчика провозглашают королем или королевой дня со всеми вытекающими из этого титула приятными последствиями.
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