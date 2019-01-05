Когда украинцы смогут обменивать валюту в почтовых отделениях

Деньги

Начавшийся год принесет украинцам немало новшеств в самых разных сферах жизни, в том числе и в финансовой. Уже скоро полноценно вступит в силу Закон Украины «О валюте и валютных операциях», хотя, многие его нормы уже сейчас начинают работать. В частности, теперь обменять валюту можно в специализированных терминалах и банкоматах.

Кому НБУ разрешил торговать валютой

Свое видение грядущих изменений на отечественном финансовом рынке опубликовал в официальном сообщении Национальный банк Украины. Документ гласит, что население теперь сможет покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях. Такую возможность Нацбанк предоставляет в рамках перехода к новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины «О валюте и валютных операциях».

Отныне операторы почтовой связи смогут получать от Национального банка Украины лицензию на осуществление валютных операций при соблюдении следующих условий:

* наличие у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;

* получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;

* соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев) и профессиональной пригодности руководителей.

Кроме того, Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле наличной валютой небанковским финансовым учреждениям (НФУ). В частности, вдвое уменьшил минимальный размер собственного капитала НФУ — с 10 до 5 млн. грн — при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую​деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн. грн вместо 10 млн грн.

Также НБУ отменил требование о наличии в НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Нацбанка, регулирующим порядок проведения валютно-обменных операций и организации защиты помещений НФУ.

В НБУ отметили, что небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Отсчет переходного периода стартует с даты введения в действие Закона «О валюте и валютных операциях», то есть с 7 февраля 2019 года, и продлится до 7 августа 2019 года. Также небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, имеющие генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют, полученные до дня введения в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях», смогут и в дальнейшем осуществлять валютно-обменные операции на основании этих лицензий.

Для субъектов, которые еще не имеют такой генеральной лицензии на осуществление деятельности по обмену валют, но стремятся осуществлять валютные операции по переводу средств и торговать наличной валютой, НБУ установил порядок и условия оформления соответствующей лицензии. Также предусматриваются и требования к профессиональной пригодности руководителей таких организаций. Все эти изменения утверждены постановлением правления НБУ от 2 января 2019 и вступают в силу с 7 февраля 2019 вместе с введением в действие соответствующего закона.

Как можно будет переводить деньги за границу

Стоит отметить, что новый валютный закон существенно меняет и порядок перевода украинцами денег за рубеж, а также снимает ограничения по сумме таких операций.

«Нормы нового закона снимают ограничения в осуществлении валютных операций, в том числе и по суммам. Ограничения касаются только обеспечения национальной безопасности, противодействия незаконной деятельности, отмыванию средств, полученных незаконным путем, финансированию терроризма или распространению оружия массового поражения. В общем, всего, что нарушает внутреннее законодательство и международное право вне зависимости от того, валютная это операция или нет», — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

По словам эксперта, теперь меняется и порядок предоставления документов при осуществлении валютных операций.



«Если речь идет об операции частного лица по оплате любого товара на зарубежном сайте или покупке товара за рубежом сосвоей банковской карты либо со своего банковского счета, то никакие документы не нужны. Так же, как и при операциях по покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте внутри Украины. Это абсолютно нормальное положение вещей, так как валютные ценности — это такая же собственность, как и любая другая легальная собственность, защита которой гарантируется Конституцией Украины. Поэтому требование каких либо дополнительных документов не имеет под собой никаких оснований.

Что касается операций юридических лиц, то для осуществления платежа необходимы такие же документы, как и для платежа в национальной валюте, с той лишь разницей, что контракт должен быть заключен с зарубежным партнером. То есть документы должны подтверждать, что операция проходит не на территории Украины, так как согласно статье 5 закона «О валюте и валютных операциях», единственным легальным платежным средством у нас в стране является украинская гривня.

Эта статья очень важна, так как без обязательного ее выполнения невозможно соблюдение полноты государственного суверенитета в области финансовой, монетарной, кредитной политики. Выполнение данного требования должно контролироваться государством, и это имеет место в области безналичных расчетов. Однако, что касается расчетов наличными, которые невозможно проконтролировать, то граждане и бизнес предпочитают рассчитываться наличными долларами и измеряют стоимость крупных покупок, таких как автомобиль или недвижимость, именно в долларах.

Такое положение обусловлено коррупционной моделью государства и фактическим невыполнением статьи 99 Конституции Украины, когда НБУ не предпринимает всех действий для поддержания стабильности национальной денежной единицы.

Поэтому расчеты наличными долларами по серым схемам были и продолжают быть популярными до тех пор, пока коррупционная модель государства не будет изменена. Естественно, при операциях с наличными долларами или евро документы проконтролировать невозможно, чем пользуются некоторые бизнесмены и граждане", — отметил Евгений Невмержицкий.

Кстати, стоит напомнить, что со 2 января 2019 года, вступило в действие постановление Национального банка Украины, который обязал банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ, принимать поврежденные купюры. Порванные и изношенные деньги у населения и предприятий имеют право принимать, помимо НБУ, три банка: «Ощадбанк», «Приватбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

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