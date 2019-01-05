Жестокое убийство студенток в Харькове: названо имя подозреваемого (фото)

Украина

Полиция Харьковской области объявила в розыск 20-летнего гражданина Турции. Цокмез Гусну Цан (Cokmez Husnu Can) разыскивается как подозреваемый в особо тяжком преступлении на улице Валентиновской в Харькове.

В Харькове на ул. Валентиновской 31 декабря были жестоко убиты две студентки из Турции. Правоохранители ищут мужчину, который 31 декабря в период с 16.00 до 19.00 находился рядом с указанной улицей и в районе станции метро «Студенческая». Также разыскивается водитель автомобиля, который отвез подозреваемого в аэропорт «Харьков».

Разыскиваемый гражданин выглядит чуть старше своего возраста: на вид ему 20−25 лет. Рост мужчины 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, как от пальцев рук. Был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку.

Напомним, девушки из Турции учились на втором курсе Харьковского национального медицинского университета. 31 января они перестали выходить на связь с родными. Родственники подняли тревогу, 3 января в арендованную девушками квартиру прибыла полиция, где и обнаружила погибших с признаками насильственной смерти. Знавшие студенток вспоминают, что одна из девушек жаловалась родителям на бывшего бойфренда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter