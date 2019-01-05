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В Хмельницкой области простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом ВСУ (фото)
В Волочиске Хмельницкой области провели в последний путь 20-летнего Николая Голубева — военнослужащего ВСУ, первого погибшего на Донбассе в 2019 году.
20-летний старший солдат служил в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде. Контракт Голубев заключил в 2017 году. Погиб военнослужащий в Донецкой области вследствие вражеского минометного обстрела.
Прощальная церемония состоялась на центральной площади Волочиска. Кроме родных, проститься пришли друзья и побратимы солдата. Похоронили Голубева с воинскими почестями на центральном городском кладбище.
Напомним, с начала российской агрессии в Украине погибли более 10 тысяч человек — как военных, так и мирных жителей. Жертвами стали более 200 детей. Только за 2018 год в боях на Донбассе погибли более 100 защитников Украины.
Фото ye.ua
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