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Украина

Обнародован текст Томоса об автокефалии

13:43 5 января 2019   61
томос
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины, украинская делегация обнародовала текст исторического документа.

«… Наша Святая Христова Великая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной… Для постоянного сохранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской церкви…», — говорится в документе, фотокопии которого приводит посол Украины в Турции Андрей Сыбига.

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Напомним, исторический документ был написан на пергаменте мастером-каллиграфом с Афона. Украинской делегации Томос будет передан 6 января на торжественной церемонии.

Фото Степан Кубів/Facebook

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