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Спорт

У Конора Макгрегора родился второй ребенок (фото)

14:09 5 января 2019   192
У Конора Макгрегора родился второй ребенок (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вскоре после наступления 2019 года в семье бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора (21 победа, 18 из них — нокаутом, 4 поражения) произошло радостное событие. Гражданская жена спортсмена Ди Девлин родила сына, и счастливым родителям еще предстоит выбрать для него имя.

Конор уже успел забрать жену с новорожденным сыном из больницы, разместив милое фото на своей странице в Instagram. «Идем домой с моими двумя здоровенькими детьми, а также здоровой и энергичной СуперМамой. 2019 год начался очень хорошо!» — написал спортсмен под постом, который менее чем за сутки собрал более двух миллионов лайков (на страницу Макгрегора подписано 29,8 миллионов людей).

Отмечу, что у Конора и Ди, которые пока официально не оформили свои отношения, уже подрастает сын. В 2017 году по случаю рождения Конора-младшего Макгрегор сделал небольшой перерыв в своей карьере, а позже в интервью сообщил, что сделает из сына настоящего чемпиона UFC. Теперь свою энергию ирландцу необходимо будет разделить между двумя наследниками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сделано громкое заявление о бое-реванше Макгрегора и Нурмагомедова.

Фото Instagram Конора Макгрегора

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