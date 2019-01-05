27.67 / 28.06 31.32 / 31.94
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мы получили духовную независимость: как украинцы отреагировали на подписание Томоса для ПЦУ

14:27 5 января 2019   357
томос
Инф. «ФАКТОВ»

За исторической церемонией на Фанаре и подписанием Томоса для Православной церкви Украины многие наши соотечественники следили онлайн. Теперь по завершении процедуры подписания Томоса известные украинцы спешат поделиться эмоциями.

«Томос — наш!», «Украина обрела духовную независимость от Москвы и вернулась домой во Вселенский патриархат», «Москва, давай, до свидания», — не сдерживают эмоций пользователи соцсетей.

скрин

скрин

Блогеры отмечают, что получение Томоса — ни с чем не сравнимая победа украинского народа за последние полтысячелетия.

«С первой стратегической победой за пять веков вас, сограждане!» — поздравил блогер Алексей Арестович.

скрин

Также украинцы считают очень символичным, что подписание и вручение Томоса происходят накануне праздника Рождества Христова.

«Накануне Рождества. Так символически и так прекрасно. Бог с нами. У нас появилась Православная Церковь Украины», — радуется вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

скрин

«Этот день — больше, чем история … И завтра будет совершенно особенный Святвечер», — уверена журналист Соня Кошкина.

скрин

Церемония подписания Томоса была очень впечатляющей и запоминающейся.

скрин

скрин

Теперь Украина в ожидании новых побед.

скрин

Напомним, 6 января на Фанаре запланирована церемония передачи Томоса украинской делегации. Затем документ будет выставлен в Софийском соборе в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Киев
-4

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины