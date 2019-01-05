Украина

Мы получили духовную независимость: как украинцы отреагировали на подписание Томоса для ПЦУ

За исторической церемонией на Фанаре и подписанием Томоса для Православной церкви Украины многие наши соотечественники следили онлайн. Теперь по завершении процедуры подписания Томоса известные украинцы спешат поделиться эмоциями.

«Томос — наш!», «Украина обрела духовную независимость от Москвы и вернулась домой во Вселенский патриархат», «Москва, давай, до свидания», — не сдерживают эмоций пользователи соцсетей.

Блогеры отмечают, что получение Томоса — ни с чем не сравнимая победа украинского народа за последние полтысячелетия.

«С первой стратегической победой за пять веков вас, сограждане!» — поздравил блогер Алексей Арестович.

Также украинцы считают очень символичным, что подписание и вручение Томоса происходят накануне праздника Рождества Христова.

«Накануне Рождества. Так символически и так прекрасно. Бог с нами. У нас появилась Православная Церковь Украины», — радуется вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Этот день — больше, чем история … И завтра будет совершенно особенный Святвечер», — уверена журналист Соня Кошкина.

Церемония подписания Томоса была очень впечатляющей и запоминающейся.

Теперь Украина в ожидании новых побед.

Напомним, 6 января на Фанаре запланирована церемония передачи Томоса украинской делегации. Затем документ будет выставлен в Софийском соборе в Киеве.

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