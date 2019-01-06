Где в Киеве 7 января будут звучать колядки

Общество

Если Святвечер украинцы стараются проводить в семейном кругу, то уже 7 января, в Рождество, начинаются народные гулянья. В Киеве гостей ждут на Софийской и Контрактовой площадях. В 13:00 на Софийской площади в исполнении группы «Киевская Коляда» прозвучат старинные народные колядки разных регионов Украины, на сцене покажут рождественский вертеп. А шествие звездарей начнется сверху и пройдет по Андреевскому спуску до Контрактовой площади.

Напомним, что Новый год в центре Киева встречали 15 тысяч киевлян. У главной елки страны, признанной самой красивой в Европе, на Софийской площади (на фото) собрались 12 тысяч человек. На Контрактовой — три тысячи. Сейчас на этих локациях предусмотрены развлечения для детей и взрослых, обустроены фотозоны, проходит ярмарочная торговля и расположены фуд-корты. Организатор праздничных мероприятий — этнокультурный проект Folk Ukraine. 13 января планируется закрытие городка на Софийской площади, 19 января — на Контрактовой. В центре столицы 7 января действует ограничение для пассажирского транспорта.

В период до 15 января новогодне-рождественский фестиваль проходит и в парке имени Тараса Шевченко, где для посетителей организованы праздничная ярмарка, работает бесплатный каток, а 12—13 января ( 12:00—19:00 ) запланировано два концерта. В парке также будет вертеп, пройдет благотворительная ярмарка, открыт контактный зоопарк, функционирует тюбинговая 12-метровая горка, расположены рождественские локации для детворы и взрослых, фотозоны и домик святого Николая. Предусмотрено еще угощение баношем и чаем с печеньем.

Четвертый год подряд работает и парк развлечений «Зимняя страна на ВДНГ». На территории выставочного комплекса в Голосеево (проспект Академика Глушкова, 1) в новогодне-рождественский период работают аниматоры, которые развлекают публику, в том числе и малышей. Емкости от фонтанов превратили в сказочный лес. Среди интересных локаций — резиденция фабрики елочных игрушек, замок ледяных скульптур, каток и горки, мастер-классы (за аттракционы нужно платить, а вход на территорию свободный).

В новогодне-рождественский период открыто множество праздничных локаций в разных районах. Впервые одна такая заработала на левом берегу Днепра, где открылась «Страна мечты». На территории Международного выставочного центра (Броварской проспект, 15) для гостей сияет елка, работают ярмарка, фуд-корты, аттракционы, установлена сцена с уличным экраном, предусмотрена концертная программа с участием Олега Скрипки, ансамбля аутентичной музыки «Божичи», рок-группы The Doox, Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» и других исполнителей. Вход для всех свободный.

До 6 января открыты двери рождественского городка и в Святошинском районе (улица Малинская, 16, недалеко от станции метро «Академгородок»). Организаторы обещают множество развлечений (с 11:00 до 20:00, для взрослых до 22:00, вход свободный) и приятных сюрпризов для всех: квест-комнаты, аквагрим, семейные соревнования, карусели, рождественский экспресс, мастер-классы, лазерное шоу, игры, контактный зоопарк, рождественский хор и другие концертные программы, постановки, лотереи, бесплатное угощение чаем и блинами, игры, забавы и многое другое.

На Рождество киевлян приглашает и Национальный музей архитектуры и быта Украины «Пирогово». По территории музея 7 января (начало в 12:00) будут ходить колядники со звездами, показывать вертепные представления. На улочках городка можно будет увидеть дидуха и узнать об особенностях этого рождественского атрибута. Посетители смогут присоединиться к группам колядников, а также можно поучаствовать в конкурсе «Рождественская звезда вашего семейства»: изготовив свою «зірку», прийти с ней в музей и получить подарок. Только предварительно следует зарегистрироваться по ссылке. Билет в музей стоит 50 гривен, для льготников — скидки.

Напомним, что в новогодне-рождественской программе празднования 11 и 12 января запланированы соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты-2019», легкоатлетический манеж школы высшего спортивного мастерства (проспект Павла Тычины, 18), а 19 января ( 14:00—15:00 ) — праздник Крещения в Гидропарке, рядом с часовней Крещения Господня.

О том, как праздновали Рождество и Новый год в Киеве 120 лет назад, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото «Апостроф»



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