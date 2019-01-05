Происшествия

На трассе Киев — Чоп столкнулись около десятка машин: фото и видео с места аварии

Гололедица на автодороге Киев — Чоп стала причиной масштабного ДТП на Коростышевской объездной дороге (Житомирская область). Там столкнулись сразу 10 автомобилей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил ресурс Житомир.info.

«На коростышевской объездной, на трассе Киев — Чоп, столкнулись около 10 машин. Автомобили двигаются медленно», — сообщила Виктория.

«Внимание! Все, кто едет Киев — Чоп, 103 километр! Нужно ехать через Коростышев. Произошла большая авария в районе поворота трассы на Коростышев. Более 10 машин. Фуры и маленькие. Всех занесло. Страшная гололедица», — сообщила в Facebook Карина Самохвалова, опубликовав фото.

Согласно официальной информации патрульной полиции Житомирской области первая информация о ДТП на трассе произошла еще в 9:50 5 января.

«Через некоторое время там произошло еще 8 ДТП, одно — с потерпевшими. Проезд осложнен, есть проблемы с дорожным покрытием», — констатировал спикер патрульной полиции области Игорь Иванюк.

Карта места инцидента (Google Maps)

Напомним, под Киевом возле села Гуровщина Киево-Святошинского района случилось крупное ДТП с полицейскими, прибывшими на место аварии на Житомирской трассе.

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