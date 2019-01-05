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Падение полки на пассажирку поезда Киев — Рахов: исчезла важная фигурантка скандала
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил об исчезновении пассажирки поезда Киев — Рахов, которая упала с верхней полкой на героиню публикации «ФАКТОВ» — 58-летнюю жительницу Миргорода Полтавской области Надежду Полякову
По его словам в интервью «Радио Свобода», это странное исчезновение очень тормозит расследование.
«Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и падал ли вообще, как это было — очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не мог нанести. Еще раз приношу извинения перед ней и перед семьей. Я надеюсь таки, что мы четко выясним до конца и „Укрзализныця“ публично расскажет, что действительно произошло», — заявил министр.
По его словам, резонансный случай стал поводом для его отдельной беседы с представителями перевозчика.
«У меня была отдельная беседа с «Укрзализницей» по этому поводу. Он (инцидент. — Ред.) вообще напоминает какие-то такие события в «Восточном экспрессе», — отметил он.
Напомним, в конце декабря одна из пассажирок поезда Киев — Рахов получила тяжелые травмы после падения на нее верхней полки с другой пассажиркой. Женщине пришлось сделать операцию — у нее диагностировали раздробление костей таза. Она заявила о намерении добиваться компенсации издержек от «Укрзализниці».
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