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Перенесла сложную операцию: опубликовано видео с женщиной, на которую в поезде упала полка с пассажиркой
58-летняя жительница Миргорода Полтавской области Надежда Полякова, на которую упала верхняя полка вместе с пассажиркой в поезде Киев — Рахов, была экстренно прооперирована в Тернопольской областной больнице. У женщины диагностировали раздробление костей таза, поэтому медики запретили ей садиться и вставать.
Для восстановления женщине необходима еще одна операция.
Видео с пострадавшей выложил в сеть ТСН.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Надежда рассказала, что сразу же после инцидента проводница прикрепила упавшую полку на место и сказала, что она хорошая.
«Меня вынесли на носилках в одной футболке и с актом, который он подписал. Вот текст: «Пассажирка с 46-го места упала на пассажирку с 45-го места и нанесла ей травму бедра. Потерпевшая снята с поезда на станции Тернополь», — рассказала потерпевшая.
Отметим, что перед инцидентом этот же поезд по пути в Киев надолго застрял в Тернопольской области.
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