За заслуги: Вселенский Патриарх получил государственный орден Украины (фото)

Украина

Вселенский Патриарх, архиепископ Константинополя, Его Всесвятость Варфоломей получил государственную награду Украины — на Фанаре президент Петр Порошенко вручил ему орден «За заслуги» І степени.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, наградой отмечен «выдающийся личный взнос Его Всесвятости в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины», повышение авторитета православия в мире, а также многолетняя деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.

Церемония награждения Вселенского патриарха

В свою очередь Вселенский Патриарх вручил Петру Порошенко церковный знак отличия — крест Панагия Паммакаристос.

Напомним, перед историческим подписанием Томоса для Православной церкви Украины патриарх Варфоломей призвал всех православных признать независимость украинской церкви.

Фото Администрации Президента Украины



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