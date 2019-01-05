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За заслуги: Вселенский Патриарх получил государственный орден Украины (фото)
Вселенский Патриарх, архиепископ Константинополя, Его Всесвятость Варфоломей получил государственную награду Украины — на Фанаре президент Петр Порошенко вручил ему орден «За заслуги» І степени.
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, наградой отмечен «выдающийся личный взнос Его Всесвятости в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины», повышение авторитета православия в мире, а также многолетняя деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.
Церемония награждения Вселенского патриарха
В свою очередь Вселенский Патриарх вручил Петру Порошенко церковный знак отличия — крест Панагия Паммакаристос.
Напомним, перед историческим подписанием Томоса для Православной церкви Украины патриарх Варфоломей призвал всех православных признать независимость украинской церкви.
Фото Администрации Президента Украины
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