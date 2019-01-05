Фото дня: сеть взорвал снимок довольного Порошенко на подписании Томоса

Украина

В сети восхищаются знаковым фото президента Украины Петра Порошенко на церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

Его опубликовала Дана Яровая, попросив у Facebook-пользователей назвать ей автора.

В сети тут же отреагировали, сообщив, что снимок сделал корреспондент BBC Виталий Червоненко.

К слову, фото уже стало мемом. Одно из творений пользователей наглядно показало, почему Украина начала добиваться независимости от агрессивной Российской православной церкви, ставшей «филиалом» Кремля.

Прощай, немытая Россия!

Прогноз будущего России?

Напомним, вручение Томоса Православной Церкви Украины состоится 6 января, а 5 января Вселенский патриарх подписал исторический документ.

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