27.66 / 28.05 31.30 / 31.94
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Фото дня: сеть взорвал снимок довольного Порошенко на подписании Томоса

20:35 5 января 2019   594
Фото дня: сеть взорвал снимок довольного Порошенко на подписании Томоса
Инф. «ФАКТОВ»

В сети восхищаются знаковым фото президента Украины Петра Порошенко на церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

Его опубликовала Дана Яровая, попросив у Facebook-пользователей назвать ей автора.

В сети тут же отреагировали, сообщив, что снимок сделал корреспондент BBC Виталий Червоненко.

К слову, фото уже стало мемом. Одно из творений пользователей наглядно показало, почему Украина начала добиваться независимости от агрессивной Российской православной церкви, ставшей «филиалом» Кремля.

Прощай, немытая Россия!

Прогноз будущего России?

Напомним, вручение Томоса Православной Церкви Украины состоится 6 января, а 5 января Вселенский патриарх подписал исторический документ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
-4

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины