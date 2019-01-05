- 20:54 "С добавкой": в сети показали фото жуткой находки в крымском хлебе
- 20:35 Фото дня: сеть взорвал снимок довольного Порошенко на подписании Томоса
- 20:24 Снегопады в Украине: названы проблемные автотрассы
- 19:49 Непобедимый американец рассказал, почему не будет драться с Ломаченко
- 19:45 Начинается коридор затмений: астролог рассказала, когда нужно загадывать желания
- 19:18 В Стамбуле задержали жестокого убийцу иностранных студенток в Харькове: появилось видео
- 18:54 Труп из чемодана в Днепре: названо имя погибшей девушки (фото, видео, 18+)
- 18:52 За заслуги: Вселенский Патриарх получил государственный орден Украины
- 18:25 Вместо фейерверка: в России ребенок погиб от выпущенной в воздух пули
- 17:53 Стало известно, где и когда похоронят актера Ивана Бортника
"С добавкой": в сети показали фото жуткой находки в крымском хлебе
В аннексированном Севастополе темой дня в соцсетях стало обнаружение куска ржавого металла в буханке хлеба от «лучшего производителя» региона — компании «Царь-хлеб». Шокирующие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.
«Севастополь „Царь хлеб“. Вот вам и лучший производитель! Собрались делать бетерброды, а вот вам и подарочек к Новому году, при ближайшем рассмотрении оказалось — это КУСОК РЖАВОГО МЕТАЛЛА. Нямка», — прокомментировала фото их автор.
Тот самый «железный» батон
В комментариях к фото пользователи пожаловались на качество и крымской сметаны.
«Всегда покупаю сметану „Молочный доктор“.Один раз стала выдавливать на сырники и… выдавила что-то оранжево-зеленоватое, круглое, желеобразное, похожее на слизняка», — сообщила пользователь Крым.Ялта.Ua.
Напомним, на оккупированной части Донбасса под новый год резко взлетела стоимость муки. Это произошло после повышения террористами «ДНР» «акциза» на муку с 3 до 50 процентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 740 мм