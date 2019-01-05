Происшествия

"С добавкой": в сети показали фото жуткой находки в крымском хлебе

В аннексированном Севастополе темой дня в соцсетях стало обнаружение куска ржавого металла в буханке хлеба от «лучшего производителя» региона — компании «Царь-хлеб». Шокирующие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

«Севастополь „Царь хлеб“. Вот вам и лучший производитель! Собрались делать бетерброды, а вот вам и подарочек к Новому году, при ближайшем рассмотрении оказалось — это КУСОК РЖАВОГО МЕТАЛЛА. Нямка», — прокомментировала фото их автор.

Тот самый «железный» батон

В комментариях к фото пользователи пожаловались на качество и крымской сметаны.

«Всегда покупаю сметану „Молочный доктор“.Один раз стала выдавливать на сырники и… выдавила что-то оранжево-зеленоватое, круглое, желеобразное, похожее на слизняка», — сообщила пользователь Крым.Ялта.Ua.

Напомним, на оккупированной части Донбасса под новый год резко взлетела стоимость муки. Это произошло после повышения террористами «ДНР» «акциза» на муку с 3 до 50 процентов.



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