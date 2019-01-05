Приближается морозное Рождество: киевлянам советуют готовить рукавицы и шапки

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Снегопад заставил предприятие «Киевавтодор» работать более интенсивно. Еще днем количество спецтехники увеличили на полсотни, к вечеру на дороги выехало уже 387 единиц снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт чистит мосты, основные магистрали, а малая техника работает в пешеходных зонах и на остановках общественного транспорта.
Коммунальщики не прекращают вручную убирать город, сообщают в городской администрации. Дорожники продолжат убирать снег (в том числе и колоннами техники) до прекращения осадков. В «Киевавтодоре» настойчиво обращаются к владельцам автомобилей с просьбой не оставлять машины у обочин дорог, чтобы они не мешали уборке улиц.
В Киеве снег и небольшой минус создают благоприятные условия для образования опасного гололеда. К тому же синоптики прогнозируют усиление снега в столице. Водителям и пешеходам советуют быть осторожными на улицах, чтобы избежать ДТП и травм.
В субботу, 5 января, на столичном проспекте Победы только днем произошло большое количество дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда, передает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook. На участке между станциями метро «Шулявская» и «Нивки» их было, как минимум, 7. В общей сложности на проспекте их случилось около двадцати ДТП.
В ночь на 6 января в столице ожидаются сложные погодные условия: ветер 7−12 метров в секунду, гололедица на дорогах. В воскресенье, 6 января, периодически будет падать снег, ночная температура воздуха составит минус 5-минус 9 градусов, а днем −3…−5.
В ночь перед Рождеством в столице вероятнее всего будет −12…−14 градусов, дневная температура −8…−10. Поэтому киевлянам стоит утеплиться, приготовив теплые варежки, шапки и платки…
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о похолодании на Рождество, объяснив это циклоном финского происхождения.
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