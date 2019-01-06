Происшествия

Бросил стул в копа: мужчина устроил дебош в отделении полиции в Сумах (видео)

В Сумах задержанный устроил дебош в отделении полиции. Инцидент произошел 6 января около часа ночи. В полицию позвонил 50-летний мужчина и пожаловался на своего приятеля, который после совместного употребления спиртного устроил драку. Об этом сообщили в Национальной полиции Сумской области.

«На вызов выехали сотрудники патрульной полиции. Они опросили участников конфликта, а самого дебошира доставили в Сумское отделение полиции», — сообщил начальник Сумского отделения полиции Павел Карабута.

Выяснилось, что он 43-летний житель Недригайловского района Сумской области. В Сумы приехал на заработки. Однако, по словам очевидцев и его знакомых больше пьянствовал, чем работал.

В отделении полиции мужчина вел себя достаточно агрессивно. И вместо того, чтобы успокоиться швырнул стул в полицейского.

Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в вагоне электропоезда Львов — Здолбунов группа из 5 пьяных человек устроили дебош. Они нападали и избивали пассажиров поезда.

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