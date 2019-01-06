В США женщина родила, находясь в коме почти 10 лет

Мир

Полиция города Финикс (штат Аризона) расследует необычное дело. Женщина, находившаяся в вегетативном состоянии почти 10 лет, 29 декабря 2018 года родила мальчика. Младенец здоров и чувствует себя хорошо. Однако очевидно, что обстоятельства его зачатия связаны с преступлением сексуального характера, совершенным в стенах медицинского учреждения.

Как пишет газета The Washington Post, женщина оказалась в больнице, после того как почти утонула. Врачам удалось спасти ей жизнь, но пациентка оставалась прикована к постели на протяжении нескольких последних лет, превратилась, как говорят, в овощ.

Организация Hacienda HealthCare взяла над ней опеку и обеспечивала круглосуточный уход и необходимую медицинскую помощь. При этом никто из медперсонала не замечал каких-то изменений в ее физическом состоянии.

И вот вскоре после Рождества одна из санитарок услышала, как эта пациентка громок стонет. Позвали врача. Никто не понимал, что происходит до тех пор, пока не начались роды! Это стало полной неожиданностью.

Помощник губернатора Аризоны Патрик Птэк заявил журналистам, что инцидент ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество штата с Hacienda HealthCare. Деятельность организации подвергнута тщательной проверке. К полицейскому расследованию привлечены опытнейшие сотрудники. Они теперь выясняют не только обстоятельства того, как пациентка забеременела, но также изучают возможные случаи сексуального насилия и домогательств в предыдущие годы. Например, было установлено, что в 2013 году руководство организации получило жалобы на «неприемлемые намеки сексуального характера» со стороны одного из медработников по отношению к четырем пациенткам. Тогда этому не придали должного значения.

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